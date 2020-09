El ex delantero de la UC repasó al plantel completo del equipo albo en la previa del superclásico.

El tenor goleador deslizó una dura crítica a varios por el rendimiento del equipo:

“Los defensas tienen que defender y pararse de una forma distinta para tratar de no cometer tantos errores. En la profundad, he dicho varias veces que Colo Colo tiene que refundarse. ¿En qué sentido? Hay muchos jugadores que no están para jugar en un club con las exigencias de Colo Colo, la U o la Católica”, dijo en Radio ADN.

Apuntó también a los defensas: “Normalmente a los centrales de un equipo grande los están pillando corriendo hacia atrás y el atacante con balón dominado de frente. Si no tienen un tipo rápido o tiempista que maneje cuando ir o no se te complica, y Colo Colo está sufriendo”.

Luka no se detuvo ahí y sentenció que “más que un problema de físico por los jugadores de mucha edad, también están complicados psicológicamente hace mucho rato. Es el momento. Me van a decir que Colo Colo no puede entregar nada… pero cuántos puntos atrás está. No tiene ninguna posibilidad de ser campeón”.

“El hecho que Esteban Paredes siga siendo la figura, con el respeto que le tengo, es una vergüenza para los demás jugadores”, completó.