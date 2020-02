Los hinchas criticaron las palabras del ex delantero de Universidad Católica.

El ahora comentarista se fue con todo en contra del espiral de violencia que vive el fútbol chileno:

"Estoy de alguna forma contento con lo que está pasando, contento con el miedo en el ambiente. Yo no tengo miedo, estoy feliz porque lamentablemente el ser humano actúa con el miedo", aseguró el comentarista de Radio ADN.

"Estoy feliz, no por la U, por el fútbol chileno. Ojalá alguno pierda un partido 3-0 por incidentes, ojalá que suspendan a un club del fútbol chileno porque es la única forma de que se pongan todos de acuerdo", dijo el Tenor goleador.

"Me cansé de tratar de ayudar con el tema de las demandas sociales, pero en el fútbol al menos quiero decir que ojalá alguno quede eliminado de la Sudamericana y la Libertadores, por ser un desastre hace treinta años y no haber hecho nada", aseveró

Tudor pidió el apoyo de Carabineros en los operativos: "Prefiero que me liquiden por esta opinión. (Pero) Los pacos pararon a los violentos para que no entraran y les metieran un cuchillo a los jugadores. ¿Qué pasa si le meten un cuchillo a (Paolo) Guerrero? Salimos en todo el mundo".

LOS HINCHAS SE FUERON CON TODO EN SU CONTRA:

Justo hoy día no pude escuchar a los tenores, y Luka Tudor dijo algo polémico.

En todo caso no me extraña, hace rato que viene hablando weás. Lo único que no me sorprendía, era que esto que está pasando hoy en Twitter, no haya pasado antes