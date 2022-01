Luka Tudor mira en menos el aporte de Pablo Solari en Colo-Colo

En Blanco y Negro rechazaron la propuesta del América de México por el Pibe, ya que la encontraron baja.

En radio ADN analizaron la opción de que el punteroformado en Talleres deje el estadio Monumental, para recalar en el Azteca, situación en la que profundizó el ex delantero de la UC.

"Yo quiero ser equilibrado, me parece que Solari tiene un buen futuro, aquí hay muchas variables que hay que ver en otro tipo de situaciones, pero él no ha sido muy regular, es joven, pero no ha sido tan regular en cuanto a los rendimientos, ha tenido partidos muy buenos y otros no tanto", dijo en Los Tenores.

En Blanco y Negro rechazaron la propuesta del América de México por el Pibe, ya que la encontraron baja.

"Físicamente tiene que mejorar mucho, pero la verdad, es que hoy no se notaría tanto (su partida), honestamente no creo que sea un jugador híper desequilibrante y necesario, es un buen jugador, sí, pero si vienen con un poco más de plata yo lo vendo", agregó.

Por último, indicó que "yo creo que Solari no va a marcar tantas diferencias en la Copa Libertadores".

José Daniel Morón, director deportivo de Colo Colo, confirmó que hay una oferta del América por Pablo Solari pero la consideran insuficiente. ❌💰 pic.twitter.com/XD2FNAJRFP — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) January 10, 2022

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.