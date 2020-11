Luka Tudor en llamas contra La Roja: “Todos impresentables, salvo Vidal y Bravo”

El comentarista de ESPN, Luka Tudor, no tuvo piedad con los jugadores de Chile después de la histórica caída ante Venezuela.

La increíble derrota de Chile ante Venezuela es seguramente una herida que tardará tiempo para sanar. La Selección Chilena hizo un gran duelo ante Perú, y el partido ante la Vinotinto era en el papel un duelo para sacar tres puntos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la compleja caída en Caracas dejó en claro que los partidos hay que jugarlos.

Ante eso, el comentarista deportivo y ex futbolista, Luka Tudor, no tuvo piedad con los dirigidos por Reinaldo Rueda. El ex jugador de la UC criticó en duros términos a la mayoría del plantel, siendo Arturo Vidal y Claudio Bravo las únicas excepciones para Tudor.

Según la idea del ex delantero de Colo-Colo, no solo el técnico colombiano de La Roja es el culpable del lamentable marcador. El rostro de ESPN fue enfático en señalar que el encuentro de ayer lo perdieron los jugadores, debido a la falta de compromiso.

“Me aburrí, que traigan a otro técnico y no los va a hacer jugar mucho mejor. Con la actitud que tenían hoy esos jugadores… todos impresentables salvo Arturo Vidal y Claudio Bravo”, señaló Tudor.

También añadió que “Vidal es el único jugador del primer tiempo que corrió. Bueno, y en el segundo tiempo también. No sé si jugó bien, pero por lo menos metió, corrió. Los demás estaban todos parados”.

Con la compleja derrota ante Venezuela, la Selección Chilena quedó en el sexto puesto de la tabla de posiciones, obteniendo solo 4 puntos de 12 posibles. Y en Juan Pinto Durán ya se preparan para el próximo desafío, cuando La Roja reciba a Paraguay en el Estadio Nacional en marzo de 2021.