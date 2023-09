Luka Tudor elogia a Quinteros pero asegura que es "muy llorón"

Luka Tudor se convirtió en flamante refuerzo de TNT Sports y llegó fuerte, pues el exjugador de Universidad Católica le dedicó palabras a Gustavo Quinteros. El ahora comentarista destacó las cualidades positivas del DT pero también una negativa.

"Quiero felicitar a Quinteros. A mí no me gusta Quinteros, porque es muy llorón, siempre ha sido llorón. Es un buen técnico, pero no puede no reconocer nada, cuando gana, gana él y cuando pierde, pierden los demás, pero bancó al cabro chico (Damián Pizarro)", aseguró Tudor.

Respecto a Damián Pizarro, el exdelantero mencionó que cuando lo vio jugar en las juveniles quedó completamente sorprendido por sus cualidades

"Voy harto al fútbol joven por mi hijo y jugaron en San Carlos de Apoquindo, a los 10 minutos, dije quien es este chico, quién es este pendejo compadre. Llamé a Luchito Muñoz, le dije quién es este hueón, tenía uno o dos años menos, te giraba, te controlaba con las dos. Lo encuentro muy bueno", agregó Luka Tudor.

En esa misma línea, señaló que "lo otro que he dicho es que lo dejen tranquilo, ya empezó a hacer más goles, pero lo que dejen tranquilo".

Finalmente destacó la personalidad del futbolista. "Yo pregunté, era goleador en las inferiores. No sé qué tan goleador va a ser en este nivel, yo creo que si. El otro día vimos la definición que tuvo. Ha tenido una cosa muy importante, la mente y la personalidad para aguantar para que hayan pasado no se cuentos partidos (de mala racha)".