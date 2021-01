El ex delantero de Universidad Católica defendió a Ángelo Henríquez en la jugada clave del superclásico.

Los hinchas de la U no podían creer el gol que se perdió Jimmy Martínez ante Colo-Colo, las redes sociales explotaron con la jugada en el arco de Cortés, uno que opinó sobre aquel momento fue Luka Tudor:

“¿Por qué Jimmy Martínez no tiró al arco? Por miedo. Mira el contrasentido: por temor a errar y la posibilidad de perder el gol y que después te critiquen. Tampoco está muy acostumbrado a estar en zona de definición, ni es goleador. A partir del mal momento que atraviesan ambos equipos, decide dársela a Ángelo Henríquez, que estaba en una mala posición”, dijo Tudor.

Agregó que “se la entrega para atrás, tiene que hacer un giro y no le pega bien. Yo tampoco hubiese esperado que me dieran una pelota así, quedaba frente a Cortés, independiente si el arquero atajaba o no. Lo que tenía que hacer era pegarle al arco o avanzar y darle un toque, pasarse al arquero… no sé, tenía 10 mil alternativas”.

Además no estuvo de acuerdo con el planteamiento de ambos equipos: “es muy difícil con cuatro atrás, más el arquero y dos contenciones que se dedican a defender. Es muy difícil atacar así, malo el partido”, sentenció.