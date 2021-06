Luka Tudor durísimo con La Roja: “Si no hay un goleador que la emboque, no vas al Mundial”

El ex delantero entregó su opinión sobre el partido de La Roja y afirmó que no sirve de nada jugar bien si es que no se marcan goles.

Dos puntos muy importantes dejó escapar La Roja este martes en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y es que, a pesar de atacar todo el partido contra Bolivia, el duelo terminó 1-1 en San Carlos de Apoquindo. Pésimo resultado para aspirar ir al próximo Mundial.

Y uno de los puntos que preocupan a los fanáticos y a la prensa es la falta de gol que aqueja al “Equipo de Todos”. Situación con la que han tenido que lidiar Juan Antonio Pizzi, Reinaldo Rueda y ahora Martín Lasarte. Y a pesar del buen juego mostrado, los goles no llegan.

Misma opinión que comparte el ex delantero nacional, Luka Tudor. El ex atacante de Universidad Católica usó su espacio en Radio ADN para dejar en claro que, sin un delantero, es muy complejo que se consiga clasificar a la próxima cita planetaria.

"El equipo boliviano era un equipo muy limitado y el problema nuestro es que podemos jugar bien. Pero si no tienes gente que la emboque y la ponga adentro, no vas a ir al Mundial", indicó el comentarista deportivo.

"Puedes manejar bien la parte defensiva. Manejar bien la pelota, meter buenos pases entre líneas como ayer lo hizo bien Chile con Alexis-Isla, Aránguiz-Mena, conexiones buenas. Pero si no haces goles te fuiste", complementó.

Para finalizar, el otrora ariete de Colo Colo reconoció que "tenemos una complicación grande y es de hace tiempo, como dos años. Alexis o Vidal te meten uno dos cada dos o tres partidos, pero no te alcanza".