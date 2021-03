Luka Tudor contra Quinteros: “Busca echarle la culpa a la directiva si las cosas no andan bien”

El ex futbolista chileno, Luka Tudor, se refirió a las declaraciones de Gustavo Quinteros donde se mostró molesto por los refuerzos de Colo Colo.

Este sábado Colo Colo hará su debut en el Campeonato Nacional 2021 ante La Calera, buscando dejar en el olvido su casi descenso en 2020. Y, en la conferencia de prensa de ayer, el director técnico albo, Gustavo Quinteros, se quejó por la lentitud de la directiva de Blanco y Negro para sumar refuerzos para el plantel.

El “Cacique” lamenta bajas sumamente sensibles en la zona defensiva, lo que tiene muy complicado al entrenador argentino-boliviano. Es más, ante la ausencia de Maximiliano Falcón y Matías Zaldivia, el estratega tendrá que ingeniárselas para suplir la falta de sus dos centrales.

Ante ese complejo panorama, Quinteros se expresó ante la necesidad de sumar jugadores. Sobre eso, aprovechó para aclarar que no se hará responsable de las derrotas hasta que en la concesionaria se apresuren para cerrar el plantel con los jugadores que pidió expresamente en la pasada reunión de directorio.

Ante eso, Luka Tudor aprovechó su espacio en Radio ADN para criticar duramente al director técnico del “Eterno Campeón”. “Es la gran Dudamel. Entiendo lo que quiere hacer Quinteros, que en el fondo se quiere cubrir y proteger, echarle un poco la culpa a la dirigencia si las cosas no andan bien”.

“Pero vuelvo a decir, los entrenadores todavía no entienden cómo son las cosas. A mí me encantaría tener a Elías Figueroa y Franz Beckenbauer como centrales, pero no se puede”, complementó.

Para concluir, expresó que “el tema del central es necesario, pero la plata no es infinita. Estas cosas son mejor decirlas en una oficina encerrados, pero quizá no le dan respuestas y esta es la única forma. A mí no me parece”.

Así, Colo Colo buscará revertir la triste situación que vivieron en la temporada 2020, donde se salvaron del descenso en el último partido ante Universidad de Concepción. Por eso, el “Cacique” recibirá a Unión La Calera este sábado 27 en el Estadio Monumental a contar de las 18:30 horas.