Luka Tudor celebra la eliminación de Ecuador en el Mundial

En el programa F90 de ESPN Chile, Tudor se fue con todo en contra de la selección ecuatoriana: "Qué bueno que se fue Ecuador", disparó de entrada.

"Porque sí, porque son chantas, chantetes, ahí arreglaron las cosas e hicieron un par de cositas, no me digas que no, porque sí", continuó lanzando el ex jugador de Universidad Católica y la selección chilena. "Esto va a llegar a Quito, Luka", le advirtió Felipe Bianchi. "No me interesa", lanzó Tudor.

El ex UC cree que: "en general hizo dos partidos buenos, a mí me gustaron los dos primeros partidos, pero cuando tienen que definir, que es algo que le pasa a ciertos equipos que no tienen tanta historia, o poner la personalidad, la cabeza, la mentalidad y la fortaleza mental, se caen. Eso es lo que pasó, se enfrentaron a un gran equipo, muy físico, técnicamente bueno, y listo".

Para cerrar, le consultaron por la polémica de Byron Castillo. "No, pero por lo que hicieron igual me parece que no es tan injusto que hayan quedado fuera, esa es mi visión desde la justicia, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en el momento decisivo fallaron, así es la cosa futbolísticamente hablando", concluyó.