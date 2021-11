Luka Tudor y posible descenso de la U: "en verdad se lo merece"

Luka Tudor analizó el peligroso escenario que tiene la U en la recta final del torneo. El comentarista de Radio ADN criticó a Ramón Arias por el penal que hace a minutos del pitazo final y cuestiona la poca capacidad de juego de la U.

“Esto es patológico, claramente lo que hace Arias y lo que pasa con los jugadores de la U… es lo mismo que les pasó contra Curicó, que hacen el gol y se echan atrás. Nadie les dice, no es normal que un técnico te diga que te vayas atrás cuando vas ganando 1-0”, dijo Luka Tudor.

“de ahí viene el miedo y el susto, la presión que sé que es difícil de traspasar a la gente. Cuando uno tiene miedo fisiológicamente se siente y te agarra y ataca todo. Tomas malas decisiones porque fisiológicamente tiene s un nivel de estrés que no tengas la misma movilidad. Quieres dar un pase y le pegas de otra forma porque la parte motora no funciona igual”.

“Es muy fuerte, potente. Me da lástima la situación en la que está la U. Me da pena porque no es lo que todo el mundo quiere, pero en verdad se lo merece porque han hecho las cosas horribles, horribles”, sentenció Luka Tudor.

Este domingo Universidad de Chile vuelve a la cancha como visita contra la Católica en el clásico estudiantil.

