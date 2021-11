Luka Tudor: "No sé si sea tan malo que la U descienda"

Luka Tudor hizo un duro análisis del complejo momento que vive Universidad de Chile, los azules cayeron en la tabla de colocaciones y los hinchas temen jugar la promoción.

“La U lleva cinco años perdidos, y perdidos en el Hemisferio Norte… haciendo tonteras y equivocándose. Voy a decir algo por lo que me van a liquidar: yo no sé si es tan malo que un equipo así descienda, porque realmente hay que refundar a la U completamente”, dijo Luka este pasado martes en ESPN.

El comentarista y ex delantero nacional agrego: “ojo, no quiero eso. Pero realmente tiene que haber una crisis total como la que vivió Colo Colo el año pasado, o sea, jugarse el último partido de la permanencia, para que se produzca un real análisis profundo de lo que se tiene que hacer”.

Luka Tudor sentenció que “yo no quiero que la U se vaya para abajo porque a todos nos sirve que la U esté en Primera División, es mucho mejor. Pero si no tienes las cosas claras y el equipo no da, es lo mejor”.

"EL JUGADOR ENTIENDE PERFECTO LO QUE PASÓ ESE DÍA Y LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE TENER SI DICE CIERTAS COSAS"#ESPNF90Chile Luka Tudor se refirió a lo acaecido con algunos futbolistas de la U que fueron amenazados por los hinchas tras la última derrota a manos de Curicó Unido. pic.twitter.com/jN2d199aJY — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) November 2, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.