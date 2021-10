Luka Tudor: "Quedamos fuera del mundial y hay que asumir"

Luka Tudor analizó la dura derrota de Chile ante Perú que lo deja muy complicado en la tabla de clasificatorias camino a Qatar.

“Me hago cargo de lo que dije, que había que ir a ganarlo porque si no estábamos fuera. La forma, es lo que predije. En el fondo al final terminamos jugando con un delantero, con Brereton solo que le tiraban mal unos pelotazos. Alexis que no sé lo que jugó, no está bien y se echa atrás permanentemente. ¿Quién decide dónde juega Alexis Sánchez, él?”, dijo Tudor en Radio ADN.

El comentarista agregó que “a Marcelino Núñez lo ponen de puntero derecho, que no tiene nada que ver con lo que juega. Por el otro lado Meneses que le pone color, corre para arriba y abajo, pero tampoco está en el área”.

“Tienes que ganar, pero cómo vas a ganar así. He hueviado con el tema de los dos nueves. Y dale con uno, y así es imposible. Perú tenía mucha gente arriba”, complementó Luka.

Por último Luka Tudor fue categórica: “quedamos fuera, listo. Hay que asumir y ya está. Hay que pensar en cómo cambiar la historia de estos últimos 30, 20 años. De cómo los clubes y el consejo de presidentes no entienden ni trabaja como corresponde. Espero que (Francis) Cagigao pueda hacer ese trabajo, si no, esto seguirá así. Una generación como ésta no va a volver a aparecer”.

