Luka Tudor no quiere que Alexis Sánchez juegue por la Roja

Luka Tudor, ex delantero de la UC analizó el complejo presente físico que vive el tocopillano y pidió que se cuide al jugador del Inter de cara a la fecha triple de clasificatorias en septiembre.

“Fui majadero con el tema de Alexis. Para que tenía que jugar 45 minutos, qué sentido tiene. Un tipo que se ha lesionado tanto muscularmente. Capaz que ahora venga y se lesione de vuelta. Lamentablemente los técnicos no pueden hacer mucho con este tipo de jugadores porque te ponen un poco la presión y si te dice que estaba bien después dicen que no lo pusieron”, dijo Tudor en Radio ADN.

Agrega: “mira el resultado de todo esto, a estas alturas de la carrera y vida de un jugador, sobre todo con las lesiones que se van acumulando, hay que tener mucho cuidado”.

Sobre la ofensiva de la selección chilena, Tudor no tiene dudas: “si no está Alexis, Brereton y Vargas. Y si está, Alexis metido atrás. Dije hace tiempo que Chile no va a llegar al Mundial si no hace goles. Hay que cambiar el esquema, meter otro 9, Brereton u otro”.

