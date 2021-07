Luka Tudor cree que Colo-Colo ya no es candidato al título

Luka Tudor, comentarista de ADN Radio, aseveró que la salida de Martín Rodríguez es un duro golpe para los albos.

“De todas maneras Colo Colo pierde, es un jugador súper importante porque hay veces que te desequilibra, es de estos jugadores que te encaran y se pasan a un rival, quedan con la posibilidad de hacer un gol, dar un pase filtrado o de meter un remate de distancia”, dijo el ex delantero de Universidad Católica.

Agrega que “hoy existen pocos jugadores encaradores que eliminan a un contrincante de frente. Es una baja muy sensible de cara al título”.

“Rodríguez es un buen jugador y no tenerlo en el plantel te disminuye, pero no creo que eso damnifique o dañe las pretensiones o posibilidades de Colo Colo para campeonar. Sigue teniendo un equipo bastante competitivo para lo que es el medio local”, sostuvo Pancho Mouat.

“Lo que expresa el Tin Rodríguez es la realidad del fútbol chileno, jugadores que han ido a México y ganan más plata y pasan por Chile. No sé si alcanzó a jugar 15 partidos en Colo Colo. Y ya se va y no hay nada que discutir, tenía una cláusula de salida muy baja y le ofrecieron un turro de plata”, complementó.

Sentencia “que Colo Colo se quede sin posibilidades de ser candidato a campeón, no. Colo Colo tiene un equipo súper competitivo para este campeonato y lo va a pelear”.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.