Luka Tudor sufrió violenta encerrona en Las Condes

Luka Tudor tuvo una noche del terror en el momento en que se desplazaba por Las Condes junto a una acompañante.

El hecho fue en Rosario Norte con Los Militares cuando individuos en un Renault Clio le impidieron el paso a Tudor, que iba en un Audi A6.

"Este vehículo fue encontrado abandonado, luego de haber participado en un accidente de tránsito, resultando con daños de consideración", explicaron las autoridades.

El capitán Marcelo Ruiz, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Andes, aclaró que Tudor “en este momento se encuentra bien, fue asistido por un paramédico de la Municipalidad de Las Condes y se le brindaron los primeros auxilios y la contención una vez que se gestó este procedimiento”.

Luka Tudor tuvo una noche del terror en el momento en que se desplazaba por Las Condes junto a una acompañante.

#LasCondes. El ex futbolista Luka Tudor fue víctima de una violenta encerrona. Dos sujetos lo amenazaron con armas de fuego, además de ser golpeado. Los sujetos arrancaron y chocaron el vehículo en Conchalí — canal57.cl Melipilla (@canal57cl) December 2, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.