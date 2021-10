Luka Modric, volante del Real Madrid, reprobó la idea de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de organizar el Mundial de fútbol cada dos años.

"Para mí, no tiene sentido un Mundial cada dos años. Es especial porque todo el mundo lo espera cada cuatro años. Pero a los jugadores no nos preguntan mucho e intentan hacer cosas sin preguntar. Yo, siendo honesto, no veo el Mundial cada dos años", señaló el croata.

"Vamos a ver, hay varios candidatos. Karim es uno de ellos y espero que lo gane, porque lo merece por cómo ha jugado este año y por su trayectoria. Siempre ha estado en nivel top y por fin ha ganado un título con Francia, que también es importante. Seguro que es uno de los candidatos. Ojalá lo gane", afirmó.

El volante analizó las críticas al club español: "Cuando juegas en el Madrid, las críticas son normales. Nosotros confiamos en nuestras cualidades y tenemos que tener tranquilidad, mejorar y seguir demostrando lo que somos".

Finalmente, acerca del partido frente al Shakhtar Donetsk en Kiev por la Champions:

"No tenemos mucho margen más para equivocarnos después de la última derrota. Creo que después del parón de selecciones hemos entrenado bien y que estamos preparados para el partido. Estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido".

