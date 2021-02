El delantero “charrúa” criticó la forma en que se publicó el salario de su excompañero y amigo personal del Barcelona.

Respecto a la filtración , el uruguayo criticó la manera en que se divulgaron los montos del contrato de su excompañero en Barcelona. “Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal, con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es Barcelona gracias a Leo”, expresó en diálogo con El Transistor de Onda Cero.

"Por más que un jugador no está por encima de un club, lo que le ha dado Leo a Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club“, añadió el delantero.

Además, el jugador de Atlético Madrid no sabe quién filtró el contrato. “No, para nada, hay cuatro o cinco personas que saben eso. Nosotros no hablamos de eso, yo tampoco le pregunté nada, eso son temas delicados y prefiero evitarlo, como él ha evitado situaciones mías cuando lo he pasado mal”, sentenció Suárez.