Luis Suárez culpó a la FIFA de la eliminación de Uruguay

El histórico delantero de Uruguay no ocultó su emoción tras la eliminación celeste del Mundial de Qatar 2022 y lloró en entrevista porque su hijo "no me verá campeón del Mundo". Además cargó contra la FIFA.

"Estoy desilusionado, con tristeza, obviamente te da bronca”, admitió el atacante que, sin embargo, también reconoció que “somos autocríticos que los dos primeros partidos no estuvimos a la altura”, dijo de entrada.

Suárez aprovechó la instancia para cargar contra la FIFA por diferentes cobros en el torneo. “Hoy veo penal a Edi, porque el de Ghana le corta la carrera. La de Darwin es penal clarísimo también. No son excusas, pero se están cobrando penales increíbles en esta Copa del Mundo”.

“Se cobran cosas increíbles y ahí esta el Comité de Árbitros y la FIFA de nuevo, que tiene que explicarse mejor”, remarcó.