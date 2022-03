Luis Roggiero: “Estamos satisfechos con el plantel que hemos conformado”

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Luis Roggiero, se presentó en conferencia de prensa para analizar el complejo arranque de torneo que viven los universitarios.

Pese a esto, Roggiero asegura que está conforme con los futbolistas que arribaron al club. “Creo que hemos hecho una elección adecuada de jugadores. Evidentemente no es normal la cantidad de cambios que hubo, de jugadores que se incorporaron. Lograr la consolidación lleva un periodo y trabajo en el que estamos embarcados, pero estamos satisfechos con el plantel que se ha conformado”, manifestó.

En cuanto a las incorporaciones de Ignacio Tapia e Israel Poblete provenientes de Huachipato, club que habría descendido de no ser por la situación de Deportes Melipilla, dijo que: “Son jugadores en los que creemos mucho como gerencia deportiva. Estoy seguro que el tiempo nos dará la razón. Fueron frutos de un trabajo de prospectos del fútbol chileno y estamos orgullosos que sean parte del plantel”, explicó.

“Yo no hubiera dejado casa, club y familia para venir a que me impongan las cosas. Que no queden dudas en ese sentido”, afirmó.

En la misma línea, dijo que: “No vengo del mundo del fútbol, no fui jugador ni entrenador. Me he preocupado de capacitarme, formarme y rodearme de gente competente e inteligente. Mi rol está para que tomemos mejores decisiones. Nada nos garantiza el éxito y el camino al fracaso es muy claro, que es el de la improvisación, y hoy el club se ha alejado de eso”, complementó.

