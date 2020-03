El lateral formado en el Monumental se refirió al ex estratega de los albos que actualmente entrena en México.

Luis Pavez era el gran proyecto de lateral izquierdo de Blanco y Negro, pero finalmente su rendimiento bajó tras la llegada de Jean Beausejour y tuvo que partir del club de Macul. Su regreso a Pedreros desde España fue muy complicada por Pablo Guede, el argentino no lo tomó en cuenta.

En conversación con AS Chile, el lateral aseguró que: "El profe Sierra quería contar conmigo, pero salió la posibilidad de ir a préstamo a España, y él dijo que no me iba a cerrar las puertas. Luego vuelvo a Chile, Sierra renuncia y llega Guede, a quien quizás no le gusté", expresó.

Además agregó que "mis características no eran para el estilo de juego que quería. Y estuve seis meses pasándolo súper mal, entrenando por fuera ya que no me consideraba. Creo que Mark González también lo vivió y lo dijo en una entrevista. La situación es que con los jugadores que no tenía en cuenta, los dejaba a un lado y se concentraba únicamente en el equipo titular y en los de la banca".

Para cerrar, Luis Pavez, tuvo palabras para Mosa:"Fue un momento difícil para mí porque con Pablo Guede yo no iba a jugar, me quedaban seis meses de contrato y yo quería salir. En Unión tenía todo listo, y por un tema de lucas, el presidente no me quería dejar ir. Por suerte se llegó a acuerdo, pero en ese tiempo lo pasé mal. Pensé que Mosa se podía enojar y dejarme seis meses más ahí", sentenció.