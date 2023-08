El puesto de lateral izquierdo ha sido un problema grande para Colo Colo durante los últimos años, donde Gabriel Suazo fue la gran excepción entre todos los jugadores que han pasado por la posición. En esa línea, un canterano de los albos aseguró tener nivel para ser titular actualmente.

Se trata de Luis Pavez, defensa campeón de la estrella 30 con el Cacique y que abandonó tempranamente el Estadio Monumental. Hoy, en Unión Española, el jugador ha logrado alcanzar una gran madurez futbolística.

"La verdad no encuentro un motivo de por qué no pueden encontrar un lateral. Bouzat no es lateral y Wiemberg no ha mostrado el nivel que tenía en La Calera. Yo me siento preparado para estar en un equipo así, grande. Creo que he mejorado algunos aspectos de mi juego donde he madurado y me siento capacitado para pelear un puesto en Colo Colo", aseguró Pavez en conversación con DSports.

En esa misma línea, el jugador de 27 años mencionó que "ha sido difícil encontrar un lateral que se quede con el puesto, Suazo no era lateral pero en un momento subió su nivel que lo llevó a Europa, fue el capitán del equipo y lo hizo muy bien".

El defensa también tuvo palabras para referirse a la situación de Joan Cruz quien, al igual que él, abandonó tempranamente el club buscando un mayor protagonismo fuera de Macul.

"Siempre he dicho que salir de Colo Colo fue un grave error y se los comento a muchos jóvenes. Soy muy amigo de Joan Cruz y le dije que tratara de no salir del club", comenzó diciendo Luis Pavez.

Así mismo, continuó diciendo que "a veces uno sale del club donde se formó con la idea de jugar, de tener un nombre, y comete el error.