Luis Núñez desde la cárcel: "A mí me gustaban el trago y las mujeres"

El ex Universidad Católica, Luis Núñez, quien está cumpliendo condena en la cárcel de Rancagua por homicidio, relata los problemas que tuvo en su entorno familiar.

"Hasta hoy, no hay un argumento concreto que pueda demostrar que soy culpable de lo que se me acusa. Todas las cosas dentro de la investigación, el juicio, están viciadas, todo mal hecho. No hay una prueba científica, ni material", dijo el ex jugador en entrevista con La Tercera

Núñez reveló que: "a mí me gustaban el trago y las mujeres. Ese fue mi gran error. Haber dejado de lado a mi familia, a mi mujer y mis hijos".

Además asumió que llegó a gastar "un millón, dos millones de pesos en una noche. En mi mejor momento, que fue en 2007, con el Chemo del Solar, yo no dormí nunca. Dormía solamente en las concentraciones".

Agregando que "entrenaba todos los días amanecido. Jugaba durmiendo solamente el día previo al partido. Me amanecía de lunes a viernes".

"Ese fue el gran error de mi vida: no haberles dado lo que se merecen y haberme enfocado en otras cosas. Y ahí viene todo el problema. A los amigos los conocí en la disco. Si a La Legua tampoco fui mucho", explicó.