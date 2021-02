Luis Marín pidió a Johnny Herrera no retirarse: “Todavía tiene capacidades”

El ex arquero nacional, Luis Marín, le pidió a su ex compañero en la U, Johnny Herrera, que no se retire tras salir de Everton de Viña del Mar.

Gran sorpresa generó hace algunas semanas la noticia que dio a conocer el arquero Johnny Herrera a través de su Instagram. En el registro, el cuida tubos señaló que el Grupo Pachucha había decidido desvincularlo para “darle rodaje a un arquero de la cantera” del cuadro Oro y Cielo.

Así, a sus 39 años el histórico portero de Universidad de Chile analiza la opción de continuar con su carrera, o dejar el fútbol tras salir del equipo viñamarino. Sin embargo, la opción no gustó para nada a uno de sus ex compañeros, que actualmente se desempeña como comentarista en TNT Sports.

Es el caso de Luis Marín, quien compartió camarín con Herrera en el cuadro universitario. El retirado jugador cree que debería continuar su carrera, ya que aún cuenta con lo necesario para seguir rindiendo en el fútbol nacional.

"A Johnny le queda bastante por entregar. Si decide seguir jugando, creo que todavía tiene las condiciones para hacerlo", indicó el ex seleccionado chileno en conversación con la Redgoleta de RedGol.

Con respecto a las posibles razones que tendría Herrera para colgar los botines, Marín fue claro. "Uno pone en la balanza muchas cosas a la hora del retiro.A lo mejor no tiene la necesidad de seguir jugando, quizás no le seducen las ofertas que tiene...".

Con respecto a la polémica personalidad de “Samurai Azul”, el ex arquero reconoció que "yo lo conozco bien, y es una tremenda persona.La gente a veces lo critica, pero no saben cómo es él. Ojalá pueda seguir jugando".

Para finalizar, también se refirió a lo que fue su salida de Universidad de Chile. "Es extraña la salida de Herrera, como han sido las salidas de los últimos ídolos de la U.Son decisiones administrativas, pero el club no ha mostrado el mejor manejo en los últimos años".

Cabe destacar que en las últimas horas se ha dado a conocer que un club ya tendría los ojos puestos sobre Johnny Herrera. Se trata de O’Higgins de Rancagua, quienes en caso de lamentar la salida de Augusto Batalla a la UC irían con todo para contratar al ex Audax italiano.