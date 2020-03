El ex portero y ahora Secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, se refirió a la situación que se dio entre la dirigencia de Unión Española y sus jugadores, a quienes se les descontó parte de su sueldo en medio de la crisis mundal por el coronavirus.

“Nos parece ilógico que Unión haya cesado unilateralmente a algunos de sus funcionarios, siendo que se mantiene de manera normal su ingreso de parte del CDF, que es parte importante de los ingresos de muchos clubes”, dijo Marín a Radio ADN.

“Lo que hace Unión no tiene ningún sustento legal. Todos los jugadores se han ido con pautas de trabajo. En La Serena y La Calera tienen entrenamientos todos los días. En otros casos se han regido por fotos y video conferencias, siempre por una pauta entregada por el club”, aseveró.

“Como estamos en cuarentena y los clubes siguen recibiendo el ingreso del CDF, me parece que se pasan un poco de la cuenta. Por lo que no veo hoy día una razón para descontar salarios a los jugadores si están recibiendo los dineros de manera íntegra”, afirmó el ex arquero.

“El club debe transparentar. Es querer pasarse de vivo. Hay una unidad de control financiero en la ANFP, en donde si se demuestra el descuento, debe pasar a tribunal de disciplina. La ANFP pasa a ser quien representa a los clubes de manera administrativa, que se preocupen que los contratos se cumplan”. Y agregó: “Como se dice en el fútbol, quisieron pasarse de vivos”.

Finalmente, Marín envió un mensaje esperando que esta situación se resuelva lo antes posible: “Esperamos que esto llegue a buen puerto. Estamos todos pasando una situación complicada, sabemos que dará para largo pero esperemos que se solucione. Estamos siendo todos perjudicados”, sentenció.