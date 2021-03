Luis Jiménez se ilusiona con seguir en La Roja para jugar el Mundial

El mediocampista de Palestino, Luis Jiménez, se mostró muy emocionado ante su reciente nominación al primer microciclo de Martín Lasarte.

Una de las grandes figuras del Campeonato Nacional 2020 fue el volante de Palestino, Luis Jiménez. En el cuadro árabe disputó 22 partidos en dicha temporada, donde marcó ocho goles y brindó dos asistencias. Además, es el motor del equipo de José Luis Sierra, junto a su amigo Carlos Villanueva.

Debido a eso, el “Mago” se ganó la oportunidad de ser nominado por Martín Lasarte a su primer microciclo como técnico de La Roja. Ante eso, el jugador reconoció que se siente muy feliz por la oportunidad y se ilusiona con continuar apareciendo en las nóminas y poder ir al Mundial.

"Sería espectacular el hecho de poder ser nominado constantemente y clasificar a Qatar. Me encantaría poder jugar un Mundial y me hace mucha ilusión", señaló el ex jugador del Inter de Milán en conferencia de prensa.

También agregó que "me preparo para estar a la altura, poder responder y convencer al técnico para ser llamado a la nómina definitiva".

"Aparte de experiencia, puedo aportar ganas. En el microciclo habrán muchos jugadores jóvenes, intentaré ayudarlos con algún consejo si lo necesitan", complementó.

Al ser consultado por el puesto con el que podría aportar al combinado nacional, fue claro. "Siempre he jugado más como volante ofensivo, creo que donde me siento más cómodo es ahí o también como segundo delantero".

Para finalizar, habló con respecto a los distintos desafíos que enfrentará con Palestino en esta temporada 2021. "Han llegado refuerzos de muy buen nivel. Creo que tenemos muchas posibilidades de pelear un título y es lo que queremos hacer este año".