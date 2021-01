Luis Jiménez lapidario: “El fútbol chileno está mal manejado”

El jugador y capitán de Palestino, Luis Jiménez, soltó una ácida crítica con respecto a las maneras en las que es manejado el fútbol nacional.

Luis Jiménez ha sido, sin duda alguna, una de las grandes figuras del fútbol chileno en la presente temporada. Y es que el mediocampista de Palestino ha demostrado que a pesar de sus 36 años está más vigente que nunca después de volver desde Arabia Saudita, donde defendió la camiseta del Al-Ittihad.

Tanto así, que el ‘Mago’ se llevó todos los aplausos en el último encuentro del cuadro árabe. El equipo comandado por José Luis Sierra visitó a Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y terminó ganando por 3-2 con un triplete del ex Inter de Milán.

De esa manera, el ex seleccionado chileno dialogó con radio La Clave, donde dio a conocer su opinión sobre el balompié nacional. Y su análisis no fue nada de bueno, ya que indicó que el deporte rey no avanza y no se desarrolla como corresponde en nuestro país.

"El fútbol chileno no va mejorando, por lo que yo he visto en los últimos años creo que está mal manejado, y no hablo de algo en particular, hablo del fútbol chileno en general, hay cosas muy raras, los equipos chilenos pasan de grupo muy difícilmente en las competiciones internacionales, no hay proyecto en los clubes", indicó Jiménez de entrada.

Tras eso, continuó señalando que el verdadero problema es de raíz, debido a que en Chile no existen proyectos sólidos con respecto al desarrollo de las divisiones inferiores de los equipos.

"El fútbol de formación prácticamente no existe, la mayoría de los clubes ve el fútbol de cadetes como un gasto y no como una inversión, entonces qué podemos esperar cuando se ve algo así”, complementó.

“Si tú quieres tener buenos jugadores, debes invertir, y si lo ves como un gasto, obviamente vas a gastar menos, es simple", concluyó.