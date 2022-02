Luis Jiménez lanzó dura crítica a los equipos del fútbol chileno

El jugador de Palestino no se guardó nada respecto al trabajo de inferiores de los equipos de nuestro campeonato nacional.

“Lo veo mal. Creo que por eso Católica saca tanta diferencia. Colo Colo se vio forzado a hacer este cambio y poner tantos jugadores de casa, pero si uno ve del año pasado para atrás, era Católica la que apuntaba a los jóvenes y para apuntar a los jóvenes es necesario tener un trabajo previo, con la gente que realmente esté preparada para trabajar con jóvenes y que el joven, cuando llega el primer equipo, sea un jugador del primer equipo. Cuando uno está en el primer equipo, ¡es un jugador del primer equipo! No es un Sub-20, porque por algo está entrenando en el primer equipo. Es como lo veo yo y para eso necesitas que los jugadores lleguen bien preparados, físicamente, tácticamente, psicológicamente. Los clubes ven al sector juvenil como un gasto, no como una inversión“, sostuvo el “Mago” a Revista Tribuna Andes.

Además, comentó que: “El fútbol italiano a mí me gusta, me gusta por la pasión que tiene, por la cultura deportiva, porque entienden el fútbol. Donde estuve siempre lo pasé bien. No sé si la palabra es suerte, pero en todos los equipos que estuve siempre jugué, nunca fui banca”.

¿Cuál fue el mejor “Mago”? “El del primer año del Inter. Los primeros cinco o seis meses anduve muy bien. En la Fiorentina también jugué muy bien. En el Cesena hice 11 goles, salí goleador del equipo, un club pequeño y que nos salvamos, si no me equivoco, dos fechas antes de terminar el campeonato, cuando todos decían estos bajan y veamos quién más baja”, argumentó.

De su paso por el Inter también reveló quienes consideró como sus mejores compañeros. “Ibrahimovic, Figo, Zanetti, Luca Toni, que fue un tremendo goleador. “Ibra” es el top, por todo lo que lo que genera. Tener un tipo de 1,90, ágil, bueno pa’ la pelota, espectacular como compañero“, cerró.

