En conferencia de prensa, el actual estratega apuntó que: "España sin duda está entre las favoritas en el torneo, aunque el candidato más potente es el actual campeón (por Portugal)".

"Para mí estos es un juego de niños comparado a otras cosas que he tenido que vivir. Por eso convoqué a quienes considero mejores, no si me caen mejor o peor. Me da igual si jugasen en Perú o Chile", agregó.

En la misma línea, remarcó que: "No sé que oncena titular vaya a jugar. Pero lo digo con tranquilidad, cualquiera de los que está aquí puede ir desde el arranque".

Respecto al proceso de vacunación del plantel dijo que: "Desde hace dos meses, más arriba o abajo, el presidente (de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales) nos había informado de la posibilidad de conseguir vacunas a la selección, la pauta completa una vez que diéramos la lista de citados los pasados días 23 o 24 de este mes".

"Eso no se pudo conseguir lamentablemente, pero lo aceptamos de buena manera. No nos quejamos de nada. Ahora parece que puede llevarse a cabo, pero todavía no es seguro", sentenció.