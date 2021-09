Luis Casanova se refirió a los cuestionamientos por supuesto sobrepeso

Luis Casanova, actual defensa de Universidad de Chile en un diálogo con La Magia Azul el defensor tuvo el tiempo para aclarar una situación que se ha venido comentando en relación a su peso, donde muchos hinchas han criticado que se ve un poco más ancho desde que regresó de su última lesión.

"He visto harto esa pregunta pero igual de repente me molesta. Las mediciones que me han hecho tampoco me dicen que estoy gordo, tengo mucha masa, entonces me veo muy ancho", detalla el defensor azul.

"Siempre se puede ajustar un poco, tengo mucha masa muscular, entonces por ahí también va el tema que me vea muy ancho. Quizás tengo que afinar lo que es musculatura para no verme tan ancho. En las mediciones lo que es grasa y eso estoy un poco más bajo que el año pasado, pero tengo más músculo. Tengo que seguir ajustando", destaca Casanova.

Sobre el duelo del domingo ante Colo-Colo, explicó que: "Como siempre preparándome por si me toca o no. Pero como siempre estaré listo y dispuesto para lo que necesite el profe. Es un partido diferente al resto más por lo que nos jugamos de acortar distancias y es importante para todos. Hay que ganar como sea, por lo que quiere el equipo y lo que está peleando", cerró.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

PROGRAMACIÓN FECHA 22°

Viernes 24

Huachipato vs. Palestino. 18:30 horas, CAP.

La Calera vs. O’Higgins. 21:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 25

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas, El Cobre.

Unión Española vs. La Serena. 15:00 horas, Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Audax Italiano. 17:30 horas, La Pintana.

Everton vs. Curicó Unido. 20:00 horas, Sausalito.

Domingo 26

Ñublense vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas, Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Colo Colo. 16:30 horas, El Teniente.

Libre: Universidad Católica.