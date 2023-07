Luis Casanova fue el gran villano de la U ante Unión Española

Luis Casanova tuvo una mala tarde en Independencia. Universidad de Chile cayó de forma inapelable por 3-0 ante Unión Española en Santa Laura y perdió la posibilidad de ser el nuevo puntero del fútbol chileno, el defensa Luis Casanova tuvo errores fatales para el equipo azul y fue protagonista de los goles hispanos, el ex Temuco se vio lento y torpe con el balón en los pies.

“Nos duele mucho. Quizás el primer tiempo no estuvimos a la altura del partido. Ellos nos presionaron bien, nos hicieron ver súper mal”, inició el defensa en zona mixta de La Catedral.

Además, el caudillo de la U dijo que: "En lo personal, Casanova fue duro con su partido ante los rojos: “Y claro, también hay un error mío que cambió el partido”.

“Creo que reconocer los errores te hace más fuerte, te hace mejorar y estar más atento”, afirmó sobre el rendimiento de la U.

“Hay que hacerle frente, trabajar bien en la semana que ya el sábado tenemos otro partido”, sentenció.

La defensa de la U muy mal parada.





Pellegrino sacó la voz

El estratega de los azules le puso el pecho a la balas: “No hemos estado en el partido, buscaremos las razones. No hemos estado bien, donde cada contra del rival era situación de peligro. Cuando cambiamos posicionalmente, necesitábamos el gol, pero nos hacen el tercero y el partido nos deja sin fuerza. Tenemos que aprender, hay que seguir, son cosas que pueden pasar, duele mucho, pero hay que aprender”, comentó Pellegrino.

El DT se mostró dolido por el mal funcionamiento de sus dirigidos ante una poderosa Unión Española que fue muy superior en toda la cancha del Santa Laura: “Creo que no es sólo de Emma, es del equipo. No cerraba bien por dentro o en espacios peligrosos. Algo que intentamos cambiar poniendo a Nery con un jugador más, lo intentamos de todas maneras, pero no pudimos. Es difícil cuando no te sale nada analizar desde ese aspecto”, detalló.