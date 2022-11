Luis Casanova: "El objetivo era salvarnos del descenso y se cumplió"

La U quedó fuera de Copa Chile y perdió la gran oportunidad de salvar el año clasificando a un torneo internacional, algo que lamentó profundamente el defensor Luis Casanova.

"Creo que dentro de todo se terminó con el objetivo cumplido. A pesar de que no logramos clasificar a una copa, que era importante, el objetivo principal que asumimos cuando llegó Sebastián Miranda, era salvarnos del descenso, y creo que se cumplió", admitió el jugador en conferencia de prensa.

Respecto a la reciente eliminación ante Unión Espalola, Casanova dijo que: "el fútbol no es tanto de merecimientos, a veces juegas un partido espectacular, pero no entra la pelota, te llegan una vez y jodiste. Fue una lástima no se nos diera".

"Son tres o cuatro años en que se viene peleando con este tema y sicológicamente desgasta demasiado. Estar siempre con esto es una mochila pesada y difícil de llevar, pero cuando estás en la cancha sabes que te pusiste la camiseta de la U y tienes que defenderla con todo", puntualizó.