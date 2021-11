Luciano Aued le responde con todo a Gustavo Quinteros

Luciano Aued, se tomó un tiempo para referirse a los polémicos dichos de Gustavo Quinteros (DT de Colo Colo), quien aseguró que “puede ser que el campeón sea un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos, que tal vez no sea el mejor equipo”, levantando sospechas y enfatizando en que es un campeonato “desvirtuado”.

En ese sentido, el mediocampista cruzado aseveró que “a mí me parece que el torneo se compitió de igual forma todo el año. A algunos les tocó perder más jugadores que otros, pero las reglas estuvieron claras desde un principio y había que cumplirlas”.

‘Luli’ recordó que el Covid-19 también afectó al plantel de la ‘UC’, pero que en ese momento, el club tomó las medidas necesarios y acataron las reglas prescritas.

“A nosotros también nos tocó perder jugadores jugando la Copa Sudamericana del año pasado y en la Libertadores de este, pero éramos conscientes de lo que podía pasar y tuvimos que acatar”, detalló.

Consultado por las sospechas levantadas por el estratega del ‘Cacique’, respecto de que según éste “hay más equipos con contagios pero por sorpresa no tienen contactos estrechos”, Aued sentenció: “Está bien que Gustavo tire para su bando porque cada uno puede opinar como quiera. Sé como él declara, pero me parece que todos tuvimos claras las consecuencias de los contagios y había que cumplir”.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gustavo Quinteros: "No estoy enojado. Simplemente uno como profesional trabaja toda la temporada para formar un equipo competitivo y tuvimos mucha mala suerte. Esto te da una bronca que hay que superar porque no depende de nosotros". #VamosColoColo 🤟🏽

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gustavo Quinteros: "Es un campeonato que no es natural. Puede ser que algún equipo sea campeón por la suerte de no tener tantos contactos estrechos y no tal vez el mejor equipo. Es una opinión mía". #VamosColoColo🤟🏽