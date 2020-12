Luciano Aued se lanza contra el arbitraje tras polémico empate ante Audax Italiano

Tras un polémico empate ante Audax Italiano, Luciano Aued se tiró sin filtro contra el árbitro Ángelo Hermosilla, y afirmó que perjudicó a ambos equipos.

El partido terminó con un amargo empate 2-2, que no dejó a ningún equipo contento y convirtiendo al arbitraje en el blanco de las críticas en redes sociales.

Incluso los mismos jugadores arremetieron contra el trabajo referil. Uno de ellos fue Luciano Aued, quien señaló a CDF que" evidentemente quieren desenfocarnos, sacarnos del eje. Hoy en el partido nos estaban perjudicando a los dos, por lo que el arbitraje fue muy malo".

"Da bronca porque en otros partidos van muchas veces al VAR y hoy no fue nunca. Es preferible que dirijan desde arriba y que acá en cancha no haya nadie, no sé con que criterio dirigen", agregó el futbolista.

Respecto al partido, Aued sostuvo que "Audax es un rival muy difícil, muy duro, nos hicieron combativo el partido. Por momentos fuimos claros, por otros nos costó. En líneas generales hicimos un buen partido".