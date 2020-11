Luciano Aued: “Sabemos lo que queremos, y es seguir siendo competitivos”

El volante argentino de Universidad Católica, Luciano Aued, se refirió a la épica remontada con la que vencieron ayer a Sol de América por Copa Sudamericana.

Una vibrante noche vivió ayer Universidad Católica. Los cruzados recibieron al equipo paraguayo, Sol de América, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y revirtieron un desfavorable marcador con un jugador menos. Los pupilos de Holan jugaron con uno menos tras la expulsión de Valber Huerta, y todo se complicó con la llegada del 1-0 del visitante al minuto 57.

Sin embargo, el equipo se sobrepuso a la adversidad, y con una tremenda muestra de fútbol lograron dar vuelta el resultado con goles de Diego Buonanotte al 64’ y Fernando Zampedri al 81’. Así, el partido finalizó 2-1 para la Franja, que se metió en octavos de final y jugará ante River Plate de Uruguay.

Tras el encuentro, el volante de la UC, Luciano Aued, se refirió al frenético duelo y a la épica clasificación a octavos de final. Según el ex Racing Club, el cuadro precordillerano tiene “un rumbo claro y sabemos lo que queremos”.

"Tenemos un rumbo claro, donde sabemos lo que queremos, que es seguir siendo competitivos. El desafío que tenemos como plantel es achicar el margen a nivel internacional para superar al rival de turno", señaló el Luli en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

También señaló que "hemos ido avanzando a pasitos cortos, pero lo venimos haciendo de buena manera. Le ganamos a dos equipos de Brasil este año y me parece que vamos mejorando de a poquito".

"Jugar copas internacionales años tras año hace que uno se codee con rivales de jerarquía y agarre un nivel más competitivo", destacó.

Tuvimos esa lucidez para destrabar el partido y hacerlo favorable para nosotros. Los cambios nos hicieron bien y se vio que el equipo se soltó mucho más, fue a buscar con amor propio de no querer quedar fuera y mantener la ilusión de pelear en la copa", confesó sobre el trámite del partido.

"Todos aportaron algo anoche. Los que están afuera quizás no juegan mucho pero están siempre apoyando, la competencia interna es importante para nosotros", añadió.

También tuvo tiempo para anticipar lo que será el encuentro ante River Plate de Uruguay en octavos de final. El mediocampista indicó que “pudieron superar a Atlético Nacional y la verdad se ve un equipo duro y que sabe a lo que juega. Tienen esa garra tan característica uruguaya que hace complejo jugar de visitante.

Finalmente, también habló sobre su continuidad en el San Carlos, y confesó: "Estoy muy cómodo y contento, siempre me han tratado muy bien en los malos y buenos momentos. Hay un trato diario y cotidiano con Tati (Buljubasich) y Juan (Tagle), siempre con transparencia y claridad".

"Siempre les he dicho que el día que no quieran que esté acá, me lo digan. Yo tengo intenciones de quedarme y no creo que haya inconvenientes en extender el vínculo", concluyó.