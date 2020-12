Luciano Aued reconoce desgaste en la UC: “Ni sabemos la fecha en que estamos”

El volante argentino, Luciano Aued, se refirió a la seguidilla de partidos que han tenido y reconoció que “pensamos en recuperarnos y listo”.

Uno de los referentes más importantes de Universidad Católica del último tiempo es, sin duda, Luciano Aued. Y por eso, el mediocampista, que ha estado presente en los tres últimos títulos de la UC, habló sobre la dura temporada que enfrentan en cuanto a los físico, y el vital duelo que tendrán hoy a las 21:30 horas para buscar pasar a semifinales de la Copa Sudamericana.

En conversación con el diario La Tercera, el trasandino anticipó lo que será el importante duelo ante Vélez Sarsfield. El jugador de 33 años reconoció que el equipo argentino “tiene jugadores de una dinámica importante, de muy buen manejo de mitad de cancha para adelante, con jugadores muy rápidos, de gran habilidad y desequilibrantes”.

“Esos detalles los tenemos en cuenta. Fue un partido difícil. Cuando sacamos una ventaja importante, Vélez se volcó mucho en ataque. En San Carlos también será un partido intenso", agregó.

Los cruzados son uno de los equipos que más partidos han jugado en el año, y hace algunas semanas se viene hablando del desgaste físico. Sobre eso, Aued señaló que "lo hemos hecho a consciencia, siendo muy profesionales. El resultado está a la vista. Hoy estamos bien, estamos en unos cuartos de final, primeros en el torneo, pero vienen muchísimos partidos por delante y todo puede pasar.Ya casi ni sabemos en la fecha que estamos, sino que buscamos recuperarnos y estar listos. No hay mucho para disfrutarlo".

Justamente al respecto de su presencia en la Copa Sudamericana, la UC no ha podido disputar cuatro encuentros del Campeonato Nacional 2020. Se han suspendido las fechas ante Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Palestino y O’Higgins. Pero ‘Luli’ indicó muy enfáticamente que no fue solicitado por ellos.

"En ningún momento hemos pedido suspender partidos, pero hay un reglamento que hay que respetar. Si nos fijamos, muchas veces hemos jugado con 72 horas o un poco menos, en el partido con Gremio, por ejemplo. De hecho, tengo entendido que el club le pidió a Conmebol cambiar la fecha del partido que pasó con Vélez, para tratar de no atrasarse en el torneo. El club siempre se ha comportado bien", reconoció el zurdo.

Sobre la programación, en la que tendrán que jugar dos clásicos en cuatro días, el argentino se mostró motivado. "Está estipulado así. No hay nada más lindo que jugar esos clásicos. Lamentablemente, el condimento y el color lo pone la gente en este caso no lo vamos a tener", expresó.

Sobre la ausencia de los hinchas, reconoció que"el vacío es muy grande y se ve un fútbol triste sin la gente. Lo entendemos por la situación que se vive. Es lo mejor para cuidar al público y para cuidarnos entre todos. Si vamos a lo estrictamente deportivo y profesional, es un fútbol que no me gusta. No es lo mismo", confesó el ex Racing de Avellaneda.

Para finalizar, dio luces de lo que podría su renovación con el cuadro precordillerano, ya que su contrato termina esta temporada. "Las puertas están abiertas para charlar. En este caso, los dos estamos contentos. Ha sido recíproco. Me he entregado al máximo desde que llegué y el club me ha dado todas las herramientas. No creo que haya problemas para continuar", cerró.