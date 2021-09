Luciano Aued olvida a Gustavo Poyet: “Dije las cosas en su momento”

El mediocampista de la UC, Luciano Aued, se recupera de una lesión y se refirió al proceso que ha tenido el club con la salida del técnico uruguayo.

Casi dos meses han pasado desde que Luciano Aued tuvo que ser intervenido por la fractura de su quinto metatarsiano del pie izquierdo. Por eso, ha tenido que ser baja en una UC que vive días turbulentos tras la salida del director técnico Gustavo Poyet.

El volante argentino dialogó con La Redgoleta de Redgol y se refirió a varios temas. Entre ellos el tema de la salida del ex DT del Real Betis, situación que no estaban acostumbrados a vivir en estos últimos años plagados de éxitos en un histórico tricampeonato.

"Las cosas ya pasaron y estuvieron a la vista. Tuvimos cosas buenas y malas, en un proceso puede pasar eso. Lógicamente que no es la conducta del club, no es lo que le gusta, no es algo que esté acostumbrado un plantel a que se vaya un técnico en mitad de torneo. No es algo que nos hemos acostumbrado y el club mismo, en este proceso, no lo ha hecho”, destacó.

Tras eso, el “Luli” indicó que “ha llamado la atención, ha habido turbulencias lógicas del caso. Pero también hubo un montón de cosas positivas para destacar. Es importante resaltar todo lo que viene haciendo este plantel en estos años y el compromiso que tenemos, tuvimos y que vamos a tener siempre".

"Se pueden tener estas rachas o estos momentos de inseguridad, o de altos y bajos, que esperamos corregir y seguir adelante. Hablar de lo que pasó me parece que no está bueno y, en mi caso, dije las cosas en su momento, cuando las tuve que decir. Me expresé en el lugar que corresponde y ahora se sigue para adelante", detalló.

"Para el primer párate que se dio, después de Wanderers, veníamos como siempre punteros, como nos habíamos acostumbrado. Lógicamente que estar en la posición que estamos hoy, sabemos que tenemos que estar siempre entre los tres”.

“Pero a lo que nos acostumbramos, y a lo que se acostumbró al club, es a estar en la primera posición. Hoy nos toca esto, sabemos y somos conscientes que lo vamos a pelear hasta el final. Sabemos que chances tenemos y que también depende mucho de lo que podamos hacer y de que podamos volver a mantener una regularidad que habíamos perdido y, ojalá, vayamos por ese camino”, cerró.