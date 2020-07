Los violentos mensajes de Nicolás Castillo a hinchas nacionales

El ex delantero de la UC le respondió en duros terminos a los hinchas que le recriminaron su falta de respeto.

En una publicación en sus redes sociales, Castillo disparó contra Fuenzalida aseverando que “el capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes!! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente NADA que esté por sobre la camiseta que representas!“.

Las publicaciones de Castillo se llenaron de comentarios en su contra, principalmente de hinchas albos y azules, a los que el delantero respondió con ofensivos términos “no me importa ser ídolo en ni un lado. Yo defiendo a Católica hasta la muerte“; “Los hacemos correr siempre, Madres! (a un hincha de Universidad de Chile)”; “No me interesa que me respeten de otros equipos. La contra me la paso por ahí mismo“, escribió el jugador del América de México.