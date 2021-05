Los saludos del mundo del fútbol al cumpleañero Arturo Vidal

El volante del Inter se llenó de mensajes en su cumpleaños número 34.

Su amigo Gary Medel no podía quedar fuera y fue uno de los primeros en postear un mensaje en honor al King.

Colo-Colo también sacó la voz: “Canterano, un cacique dentro de la cancha, ADN colocolino, tricampeón con el Cacique, multicampeón en Europa y Bicampeón de América con la Roja”.

La cuenta oficial de la Selección se sumó a las felicitaciones: “¡Larga vida al Rey! Hoy es el día del gran Arturo Vidal y acá va nuestro saludo cariñoso para nuestro supercrack de la Roja”.

🤔 How many box-to-box midfielders hae scored 32 international goals?



🙋‍♂️ @LaRoja boast one. Arturo Vidal was man of the match as they won their 1st @CopaAmerica, superb as they defended their crown and starred in two #WorldCup tournaments 🇨🇱



🎉 Happy birthday, @kingarturo23 👑 pic.twitter.com/ewglJnyRW3