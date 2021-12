Los requisitos de Claudio Bravo para volver a Colo-Colo

Los requisitos del actual portero de La Roja fueron detallados en una entrevista con TVN, el golero habló de su eventual regreso al fútbol chileno y reveló sus condiciones para sentarse a negociar.

“Yo siempre he dicho que soy un profesional más de esto, si me toca jugar en cualquier club en Chile lo voy a hacer, ya sea en Primera o Segunda, donde me toque estar voy a hacer exactamente igual a lo que hago aquí, que es desempeñarme al máximo en una institución que a mí me va a brindar la posibilidad de seguir trabajando”, partió señalando el guardametas del Betis.

“Lógicamente si es en el lugar donde yo crecí, donde me tocó abrir mi carrera, es mejor. Pero para eso se tienen que dar muchas cosas, tienen que haber motivos para que uno pueda llegar a ciertos lugares”, agregó Bravo, aludiendo a un eventual regreso a Colo Colo.

Sobre lo anterior, el portero puntualizó: “Que el técnico te quiera, que el presidente te quiera, que la institución te quiera, que se genere el espacio para poder ocupar esa plaza”.

“Si ya tienen un arquero, si el técnico no te necesita, si el club tampoco quiere contar contigo, difícilmente uno va a poder tener la posibilidad de volver”, complementó el ex Manchester City.

Para cerrar, Claudio Bravo recalcó que “cuando tenga un papel por escrito, algo que ya sea más formal, donde exista un proyecto y una oferta económica, donde veas algo por escrito lógicamente tiene una relevancia distinta, eso implica seriedad”.

“Si hay conversaciones donde te dicen que sí, que no, que el próximo año, que en dos años, tres o cuatro más, al final queda todo en el aire y para mí eso no tiene mucha validez”, sentenció.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.