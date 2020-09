El ex jugador de la UC se fue con todo en contra de la autoridad de Gobierno.

El volante de Unión La Calera Fernando Cordero cuestionó durante al Ministro de Economía, Lucas Palacios, por una desafortunada frase sobre el sueldo mínimo, asegurando que "los políticos están alejados de la realidad".

No obstante, para Cordero no fue suficiente y expuso en redes sociales: "Está bien que se disculpe, pero no fue una mala frase. Es lo que piensan los políticos que están alejados de la realidad. No saben que el arriendo de un departamento básico cuesta 250.000, que la gente toma dos micros para llegar a su trabajo y que un kilo de pan vale más de mil, no lo saben".



Esta bien que se disculpe, pero no fue una mala frase, es lo que piensan los políticos que están alejados de la realidad, no saben que el arriendo de un dpto básico cuesta 250k, que la gente toma 2 micros para llegar a su trabajo, que un kilo de pan vale más de mil, no lo saben. https://t.co/HwcsR7yIkq — Fernando Cordero (@ch1k1cordero) September 5, 2020