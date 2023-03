Los millones que podría perder Marcelo Ríos con su divorcio

Paula Pavic ingresó una solicitud de divorcio para disolver su matrimonio con Marcelo Ríos tras 14 años.

Entre los argumentos que presentó Pavic para disolver su relación con el ex número uno del mundo está que “el matrimonio está irremediablemente roto”, además de acusar a Ríos de que “intencionalmente ha disipado, desperdiciado, agotado y destruido los bienes conyugales”.

"La esposa depende totalmente del esposo para su sostén y mantenimiento. La esposa busca una distribución desigual de los bienes conyugales en la medida en que el esposo intencionalmente ha disipado, desperdiciado, agotado y destruido los bienes conyugales”, se lee en la solicitud ingresada por el abogado Ronald H. Kauffman.

Entre los bienes que podría perder Marcelo Ríos, en el divorcio, Paula Pavic asegura que la casa donde viven en Sarasota, Florida (Estados Unidos) está avaluada en 5 millones de dólares.

"Estamos en lugares distintos en nuestra vida en este momento, pero estamos en súper buena onda. De hecho esto lo tenemos conversado desde diciembre. Me encantaría que aclararas que ese es un documento tipo de divorcio que todo lo que sale ahí es lo que se pone en casi todos los divorcios, porque aún ni siquiera nos hemos sentado a conversar de que vamos a hacer ni cómo«, dijo la ex del Chino Ríos.

En esa línea, sumó: «Aún no sabemos que vamos a hacer, todo ha sido muy rápido. Por eso primero tenemos que conversarlo nosotros. De hecho, él tiene entrada libre a la casa y hablamos casi todos los días. Nos amamos, es solo que no podemos estar juntos. Somos demasiado diferentes, creo que como amigos nos llevaríamos mucho mejor, aunque ahora que se entere lo que sale en la prensa no creo que esté muy feliz conmigo. Porque lo están dejando pésimo por un papel que tiene un formato tipo».

Finalmente, pidió: «Estoy súper tranquila. Gracias, si lo único que quiero que es que si hablan que hablen la verdad, no que interpreten«.