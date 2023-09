Los millonarios premios que pactaron los seleccionados chilenos

Los nuevos premios serán una especie de bonos por objetivos logrados en el camino a EEUU, México y Canadá 2026.

“Después de estas Clasificatorias (a Qatar 2022) se vendrá una reestructuración total e integral. Esto incluirá lo que son premios, por ejemplo. Tendremos una estructura ordenada que no existe hoy dentro de los estatutos de la Federación. Ahí se establecerán los premios de los jugadores, las citaciones, los premios en el fútbol formativo, de la Sub 20 a la Sub 23, según la participación y los resultados. Eso quedará fijado para que el día de mañana no aparezca un presidente creativo que nos amarre con pagos a través del tiempo”, señaló Pablo Milad hace un par de meses atrás.

Cabe mencionar que ahora los premios fueron negociados con los nuevos integrantes de la mesa de seleccionados sin Claudio Bravo, integrada por Arturo Vidal, Gary Medel, Gabriel Suazo y Guillermo Maripán, en base a objetivos conseguidos. “En la ANFP, en tanto, operó Pablo Silva y Rodrigo Robles, el gerente de selecciones”, reveló la latercera.com sobre el acuerdo.

“De entrada, los futbolistas, en caso de meterse al Mundial 2026, recibirán US$5 millones de los US$10 millones que reparte la FIFA a los 48 países que participarán del evento. Será el mismo monto que se ofreció para Qatar 2022″, indica el medio antes cidato.

“Si la Roja suma de a tres unidades, a los futbolistas se les cancelará seis mil dólares. Si rescatan una unidad, se les depositará US$3 mil. En caso de una derrota, los elegidos por Berizzo se devolverán sin ningún tipo de pago a sus respectivos clubes”, agregan desde el matutino.

“No fue una negociación fácil. Fueron varias semanas de conversaciones, en las que costó llegar a un acuerdo. Por lo mismo, se les ofreció a los jugadores otro tipo de bonificación que ayudó a cerrar el trato. Los futbolistas podrán anotar a tres rivales de visitantes y en caso de vencerlos, se les pagará un premio doble (US$12 mil por encuentro)”, finalizan.