Los mejores memes llegaron cuando se conoció la noticia que tiene como protagonista al delantero Robbie Robinson que finalmente fue liberado este miércoles de la concentración del ‘equipo de todos’, a solo horas del duelo ante Brasil por las Clasificatorias a Catar 2022.

Según informó la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile, “la decisión fue adoptada debido a razones personales del jugador del Inter de Miami”.

Y al mismo tiempo que se anunciaba su liberación, Robinson utilizó sus redes sociales para confirmar su regreso a Estados Unidos y el motivo de su partida.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de La Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado”, partió escribiendo el atacante.

“En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál Selección voy a representar, mientras ayudo al Inter de Miami a llegar a los playoffs”, añadió el chileno-estadounidense.

El delantero Robbie Robinson decidió dejar La Roja para volver a Estados Unidos y analizar qué selección debe representar y en redes sociales los hinchas de Chile no se la perdonaron:

Robbie Robinson que le vaya bien pic.twitter.com/4PV2LymU0o — Michael J ⚡ (@michaeljmjmjm) September 2, 2021

Este video representa el increíble paso de Robbie Robinson por la selección chilena🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KH0dvzcgUy — jazmin (@JazeCruzada) September 2, 2021

Pasó Ben Brereton y le dijo a Robbie Robinson “Ándate a la Conchetufucker” pic.twitter.com/pJ0MLu2CSl — 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍𝒕 𝑫𝒊 𝑹𝒊𝒗𝒊𝒂 🗡 (@ElBrujo_29) September 2, 2021

No hay como mi Ben Brereton. Chupala Robbie Robinson 🥱🥱🥱🥱🥱 pic.twitter.com/wN2cAKG4Ph — GABO GAJARDO (@gabgajardo) September 2, 2021

Robbie Robinson después de ver su IG: pic.twitter.com/1oxOgyfOag — María José Peña (@mjpenamartinez) September 2, 2021

