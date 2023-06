Los mejores memes tras la eliminación de Colo Colo en Copa Libertadores

Colo Colo empató sin goles ante Deportivo Pereira y se despide nuevamente de la Copa Libertadores en un grupo muy accesible, los hinchas no perdonaron y explotaron de rabia en las redes sociales. Los tuiteros albos mostraron toda su creatividad en twitter.

Gustavo Quinteros sacó la voz en conferencia de prensa pospartido: "Volvimos a jugar bien, tuvimos tres cuatro ocasiones ante un rival que se defendió mucho. Fallamos conta Monagas, contra en La Bombonera con una ocasión de Jordhy Thompson en el minuto setenta y pico…. Ahora tuvimos dos de Damián Pizarro, en el segundo logramos dos más”, reveló el DT.

Quinteros lamentó la eliminación: “Nos queda la angustia de no haber sido eficaces, no concretar los goles en el momento justo. Hoy nos pasó lo mismo, se jugó bien y no se pudo ganar por un tema de precisión y eficacia”, dijo a los medios presentes.

Pero, no asumió la responsabilidad: “A ver, la historia no sé… Hace mucho que no se avanza en la Libertadores, los equipos chilenos no clasifican a la siguiente fase, no es un fútbol que todos los años llegue tan lejos en la Libertadores”, afirmó el exzaguero.

“Fracasa el que no trabaja”, reveló antes de decir que: “nosotros trabajamos todo el tiempo, generamos situaciones, hoy superamos al rival todo el partido. No alcanzó y hay que ser más precisos, más eficaces, tratar de mejorar eso”.

Ahora el Cacique disputará la Copa Sudamericana.

MIRA LOS MEJORES MEMES DE PARTIDO POR LIBERTADORES: