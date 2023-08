Los mejores memes que dejó la caída de la U ante O'Higgins

Los memes llenaron las redes sociales. En el cierre de la fecha 20 del Campeonato Nacional, Universidad de Chile sufrió ante O'Higgins con una goleada 2-5 en el Estadio Santa Laura.

En las distintas redes sociales cayeron muchas burlas para el conjunto que conduce Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile entró nuevamente en crisis, ya que tuvo su cuarta derrota consecutiva, los azules quedan en el octavo lugar con 29 puntos.

Por su parte, O'Higgins dejó atrás tres caídas al hilo y llegó a 23 unidades y se aleja de la zona de descenso.

Pellegrino sacó la voz

"Estos resultados cuestionan todo. Cuestionan muchos aspectos de la institución; el entrenador es la cara visible y el responsable. El entrenador o un jugador no son el salvador. Es un resultado del que obviamente estamos apenados y avergonzados. Le pedimos disculpas a nuestra gente", dijo el DT en conferencia de prensa.

"Fue un partido atípico de Primera División. No hay que analizarlo mucho del lado táctico. El equipo cuando recibió el primer gol se entregó y eso me preocupa. Mañana a trabajar y dar la cara. En los momentos difíciles tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros, no lo peor", cerró.

Además, el estratega explicó que: "Hasta el gol fuimos mejores que el adversario. Es difícil de explicarlo a nivel futbolístico. Estoy avergonzado y apenado, pero no frustrado. Tengo mucha fe de que esto se puede revertir, creo en mis jugadores y el trabajo que podemos hacer. Necesitamos ese resultado que nos permita sentir lo que realmente somos"

