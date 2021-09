Los mejores memes del triunfo de Wanderers sobre la U

Los mejores memes llegaron tras el pitazo final en Playa Ancha, los azules siguen sin levantar cabeza y los "Caturros" se ilusionan con la hazaña para no descender.

De esta forma, Santiago Wanderers metío su cuarta victoria consecutiva en el certamen, y aunque sigue como colista absoluto con 14 puntos, su lucha por no descender sigue más viva que nunca.

Por su parte, Universidad de Chile mantiene su mal presente en el torneo, tras la derrota en el “superclásico”, y con 33 unidades se ubica en la sexta posición.

En la próxima jornada, los “caturros” visitarán el lunes a Deportes Melipilla, mientras que los “azules” recibirán el domingo a Deportes Antofagasta.

MIRA ACÁ LOS MEJORES MEMES:

-Ese Wanderers te bailó sabroso.

- Caímos ante el mejor muchacho, no lo olvides. #VamosLaU pic.twitter.com/KUUx6YBOPW — Fabián Gutiérrez V. (@Guti_Gutierrez0) September 29, 2021

