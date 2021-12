Los pocos jugadores que llegaron a la concentración voluntaria de U

Los jugadores tomaron la determinación tras la solicitud del entrenador de Universidad de Chile, Cristián Romero, quien dispuso la opción de una concentración voluntaria para el plantel, en la antesala del partido con Unión La Calera de este domingo, en que los azules lucharán por seguir en Primera División.

A este encuentro, el jueves, solo llegaron tres jugadores: Sebastián Galani, José Gatica y Osvaldo González, según contó El Mercurio.

"El resto del plantel lo hará obligatoriamente a partir de esta noche y mañana -sábado- se instalarán en Rancagua, un día antes del partido que puede significar un desahogo o un infierno para los azules", señaló la publicación.

La U juega el domingo con el equipo "cementero" desde las 18:00 horas en un duelo en que necesita sumar para mantenerse en la categoría de honor del fútbol chileno.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



