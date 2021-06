Los impactantes registros del desmayo de Eriksen en partido de la Eurocopa

El volante Christian Eriksen protagonizó un fuerte momento en el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa, al desplomarse en una jugada sobre el final del primer tiempo en dodne tuvo que que ser atendido por el cuerpo médico danés, hasta ser retirado en camilla del terreno de juego.

Ex médico del danés, contó que: "No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera", explicó.

"Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto".

"Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena", se alivió el facultativo, quien además es profesor en cardiología deportiva de la St George's University de Londres.

MIRA ACÁ EL MOMENTO DE LA CAÍDA DEL JUGADOR:

📽 El mediapunta danés Christian Eriksen, de 29 años, se ha desplomado sin razón aparente cuando estaba a punto de llegar el descanso del partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia este sábado en Copenhague https://t.co/K2gzpLx3Ia pic.twitter.com/TaBKzzMCvb — EL PAÍS América (@elpais_america) June 12, 2021