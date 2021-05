Los horrendos errores arbitrales que han perjudicado a Colo-Colo

Los hinchas del cuadro popular están muy enojadados por los constantes fallos en su contra.

En el triunfo por 2-1 de Palestino sobre el Cacique hubo una fea falta en contra de Gabriel Costa que el árbito Fernando Véjar no cobro. Los colocolinos reclaman que hay una lista larga de penales no cobrados.

Otra jugada polémica fue la que protagonizó el Chaco Insaurralde ante Coquimbo:

"En el penal no sé qué interpreta Gamboa… no sé, me voy muy caliente", lanzó furioso el chaco. "No sé, porque me pasa la pelota y estoy de espalda. Una cosa es que me pegue de frente y otra es que sea de espalda, no sé qué interpretan. Es increíble", dijo el defensa aquella vez.

En febrero se vivió un curioso momento, cuando Maxi Falcón entró al área de Cobresal y recibe un claro planchazo que Francisco Gilabert desestimó desatando la furia de los hinchas albos.

Gabriel Costa sufrió otro penal no cobrado, todo pasó en el duelo ante Unión Española en el Estadio Monumental. Diego Sánchez bajó en área chica al uruguayo-peruano y como la jugada siguió el árbitro no sancionó la pena máxima. Aquel partido el cuadro del "Cacique" perdió 5-3.

Por último, el tremendo codazo de Suárez a Costa en esta séptima fecha del torneo nacional.