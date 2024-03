Los hizo enojar: el gesto de Marcelo Morales contra hinchas de Colo Colo

La victoria de Universidad de Chile ante Colo Colo dejó miles de reacciones, pero una de las más provocativas se vio en el Estadio Monumental. El encargado de esto fue Marcelo Morales, lateral izquierdo de los azules que realizó un feo gesto mientras se dirigía a los camarines una vez finalizado el encuentro.

La señal de TNT Sports captó al defensa justo cuando abandonaba la cancha del Monumental, justo después de romper la racha de 23 años sin triunfos. Fue ahí cuando el canterano azul se tapó la nariz haciendo referencia a que algo olía mal en el estadio, todo esto mirando en dirección a la Garra Blanca.

Si bien el hecho no pasó a mayores, los fanáticos albos no dejaron pasar la situación y protagonizaron una lluvia de objetos en contra del jugador, quien tuvo que recibir protección para poder dejar la cancha. Esta lluvia de objetos no se detuvo, pues el resto de sus compañeros también abandonaron de la misma manera la cancha.

El gesto de Marcelo Morales contra hinchas de Colo Colo.

Marcelo Morales tuvo un correcto desempeño durante el partido, desbordando constantemente por la banda izquierda de la U aunque sin lograr muy buenos resultados. Lo cierto es que esto fue suficiente para ayudar a que su club acabara con la racha de 23 años sin triunfos en el Estadio Monumental.

Es así como el gesto de Morales no pasó a mayores, a pesar de provocar directamente a los hinchas de Colo Colo. Ahora, el lateral izquierdo y su equipo tendrán que mentalizarse en el partido de la próxima fecha ante O'Higgins, donde en el Estadio Nacional buscarán su cuarta victoria consecutiva en la temporada.